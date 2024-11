Guy Fawkes Tag

Mit der sogenannten Nacht des Freudenfeuers wird alljährlich an den vereitelten Putsch durch Guy Fawkes und dessen Komplizen vor 400 Jahren erinnert. Am 5. November 1605 versuchten sie, 36 Fässer Schwarzpulver zu zünden, um das Parlament in London in die Luft sprengen. Sie gaben vor, gegen den Antikatholizismus im damals protestantischen England zu kämpfen. Zur Bonfire Night gibt es überall im Land Feuerwerke, Böllern ist erlaubt. Hinzu kommen Straßenumzüge und Fackelzüge. Einer der größten fand im südenglischen Lewes statt . - Guy Fawkes ist heute weltweiten vielen Menschen durch die stilisierte schwarz-weiße Maske bekannt, die ihn mit Zwirbelbart zeigt, bekannt. Die Maske wird unter anderem von Anhängern des Internetkollektivs Anonymous genutzt.