Ein zerstörtes Fahrzeug in der russischen Region Belgorod. (IMAGO/Russian Look/Tsitsagi Nikita)

Die ukrainischen Attacken hätten sich in der Nacht fortgesetzt, teilte er auf Telegram mit. Es sei davon auszugehen, das auch die kommenden Tage unruhig würden. In den Bezirken Schebekino und Wolokonowski habe es zahlreiche Schäden an Gebäuden gegeben. Mehr als 4.000 Menschen seien bereits aus der Gefahrenzone gebracht worden.

Bereits vor zwei Wochen war es in der Region zu Kämpfen zwischen russischen Soldaten und paramilitärischen Gruppen gekommen, die auf Seiten der Ukraine stehen. Diesen Gruppen sollen auch russische Nationalisten angehören. Nach eigenen Angaben haben sie bei den Kämpfen zwei russische Soldaten gefangenen genommen. Gladkow erklärte sich bereit, die Paramilitärs zu treffen, wenn sie dafür im Gegenzug die Soldaten freiließen.