Ein ukrainischer Soldat an einer von den USA gelieferten Haubitze des Typs M777. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 verteidigt sich das Land gegen den Agressor. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Bei dem Angriff in der Grenzregion Rostow sei ein Munitionsdepot getroffen worden, in dem unter anderem Lenkbomben lagerten. Zudem seien mehrere Öl- und Treibstofflager in den russischen Grenzregionen Belgorod, Kursk und Rostow attackiert worden. Die russischen Behörden bestätigten, dass bei einem Drohnenangriff im Bezirk Kamenski in der Region Rostow ein Treibstofftank Feuer gefangen habe. Ein Brand in einem Öldepot in der Region Belgorod sei rasch gelöscht worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, insgesamt seien 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden.

Die Ukraine berichtete ihrerseits von russischen Luftangriffen mit knapp 30 Drohnen, von denen die meisten abgeschossen worden seien.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.