Russlands Krieg gegen die Ukraine

Wladimir Putin führt keine rein militärischen Kriege, sondern setzt auf eine Kombination aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen und medialen Mitteln. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Poo)

Der Gouverneur der russischen Region Rostow, Sljussar, erklärte im Online-Dienst Telegram, die Ukraine habe schwere Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Gebiet durchgeführt. Es gebe Zerstörungen durch Drohnentrümmer in mehreren Städten. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass insgesamt mehrere hundert ukrainische Drohnen abgefangen worden seien.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte seinerseits, das russische Militär habe seine Angriffe in der Nacht fortgesetzt. Dies zeige, dass Russland die selbstverkündete Waffenruhe nicht einhalte.

Der Kreml hatte die Feuerpause wegen der Feierlichkeiten in Russland zum Jahrestag des sowjetischen Sieges über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.