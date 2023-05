Nahost-Konflikt

Von palästinensischer Seite wurdenerneut Raketen auf Israel abgefeuert. Israel führe seinerseits Luftangriffe durch. (AP / Adel Hana)

Ein Militärsprecher sagte gestern Abend, man befinde sich in einer Kriegssituation. Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehr als 150 Ziele im Gazastreifen beschossen und dabei auch mehrere hochrangige Mitglieder des Islamischen Dschihad getötet. Nach palästinenischen Angaben wurden seit Beginn der Militäroffensive 30 Menschen getötet, darunter sechs Kinder. Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten wiederum mehr als 800 Raketen und Mörsergranaten in Richtung Israel abngefeuert. Gestern war dabei ein Mann getötet worden.

Die Europäische Union und die UNO forderten ein sofortiges Ende der Gewalt. Gespräche über eine Waffenruhe blieben nach Angaben Ägyptens bislang aber ohne Ergebnis.

