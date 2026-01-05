Russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Charkiw (am 02. Januar 2026). (Nicolas Cleuet/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa)

Die Energieinfrastruktur in der nach Kiew zweitgrößten ⁠Stadt des Landes ‌sei schwer beschädigt worden, teilte der örtliche Bürgermeister mit. Russland führt in diesem Winter eine breit angelegte Angriffskampagne auf das ukrainische Energiesystem. In der vergangenen Nacht war auch Kiew wieder Ziel von Attacken. Die Rede ist von zwei Toten und mehreren Verletzten.

In der russischen Stadt Jelez hatte ein ukrainischer Drohnenangriff einen Brand in einem Industriegebiet ausgelöst. ​Dort befindet sich unter anderem ein Batteriewerk, das als Hersteller für die heimische Rüstungsindustrie gilt. Laut dem zuständigen Regional-Gouverneur gab es keine Verletzten.

