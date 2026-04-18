Ukraine-Krieg
Angriffe gehen weiter

Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen.

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    Das teilten Behörden beider Länder sowie das Militär in Kiew mit. Bei russischem Beschuss im Osten der Ukraine starb mindestens ein Zivilist. In mehreren Regionen gab es zahlreiche Verletzte. Die ukrainische Luftabwehr schoss nach eigenen Angaben 190 russische Drohnen ab.
    Die Ukraine griff ihrerseits mehrere russische Ölraffinerien und einen Hafen an der Ostsee an. Dort brachen Brände aus. Der Gouverneur der Region Samara bestätigte Treffer in Industrieanlagen. Auch auf der besetzten Halbinsel Krim brannte ein Öllager.
    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.