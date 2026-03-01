Flughafen von Dubai (Archivbild) (AP / dpa / Jon Gambrell)

Wichtige Flughäfen ⁠im Nahen Osten, ⁠darunter das internationale Drehkreuz Dubai, wurden geschlossen. Zahlreiche Staaten in der Region schlossen ihren Luftraum, darunter der Iran, der Irak, Kuwait, Israel und Bahrain. Fluggesellschaften in Europa und im Nahen Osten kündigten weitreichende Streichungen an.

Das Auswärtige Amt aktualisierte seine Reise- und Sicherheitshinweise für mehrere Staaten in der Region. Auf seiner Internetseite stellte das Ministerium zudem Hinweise für Menschen zusammen , die entweder in betroffenen Staaten festsitzen oder dorthin reisen wollten.

