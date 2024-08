Großbritannien

Angst vor weiteren Krawallen nach Messerattacke in Southport

Nach der zweiten Krawallnacht in Folge wegen der Messerattacke von Southport wächst in Großbritannien die Angst vor weiteren gewalttätigen Ausschreitungen. Premierminister Starmer will sich dazu mit Polizeiführern beraten. In London kam es gestern Abend zu Krawallen, an denen laut Berichten Rechtsextreme beteiligt waren.

01.08.2024