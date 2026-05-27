Gesundheitssystem

Eine Beamtin bei der Arbeit (Symbolbild zur Illustration des Themas) (dpa / picture alliance / Armin Weigel)

Der Vorstandsvorsitzende Engelmeier sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es gehe darum, das System zukunftssicher aufzustellen. Zudem sei die Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Finanzierung durch alle nur gerecht sei. So erhielten gesetzlich Versicherte und Beamte dort die gleichen Leistungen. Zuletzt hatte bereits der Ökonom Truger die Einbeziehung von Beamten in die Gesetzliche Krankenversicherung gefordert. Er war auf Vorschlag der Gewerkschaften in den Wirtschafts-Sachverständigenrat berufen worden.

Kritik kam vom Verband der Privaten Krankenversicherung. Wer die sozialen Sicherungssysteme in der alternden Gesellschaft wirklich zukunftsfest machen wolle, müsse die kapitalgedeckte Vorsorge stärken.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.