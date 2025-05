Russischer Ukrainekrieg

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

An acht Abschnitten dauerten die Kämpfe an, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform. Besonders umkämpft sei die Region Pokrowsk in der Oblast Donezk. Nach ukrainischer Darstellung sind durch einen russischen Drohnenangriff mindestens 31 Menschen verletzt worden, allein 29 davon in der Großstadt Saporischschja. Der örtliche Gouverneur warf der russischen Armee vor, Wohn- und Universitätsgebäude attackiert zu haben. Die russische Seite berichtete ebenfalls über Angriffe. 120 Kampfdrohnen seien - vor allem auf der Halbinsel Krim - abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Schäden oder Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.