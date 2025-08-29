Indonesien

Seit Tagen gibt es Proteste in Jakarta. (Donal Husni / ZUMA Press Wire / dpa / Donal Husni)

Zehntausende Menschen sind seit Tagen in der Hauptstadt Jakarta und anderen Orten des Landes auf der Straße, um gegen die Einführung hoher Zulagen für Abgeordnete zu demonstrieren. Dabei handelt es sich um eine Summe, die das Einkommen vieler Indonesier um ein Vielfaches übersteigt. Die Proteste waren gestern eskaliert, nachdem ein Mensch von einem gepanzerten Polizeifahrzeug überrollt und getötet wurde. Die Sichheitskräfte nahmen nach eigenen Angaben zahlreiche Demonstranten fest.

