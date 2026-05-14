Drohnen und Raketen

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Seit Mitternacht seien mehr als 1.500 Drohnen abgefeuert worden, teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Von Seiten der Luftwaffe hieß es, ein Großteil ⁠sei abgefangen worden. Zuvor war in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Eines von vielen Zielen der Drohnen sowie auch Raketen ist erneut die Hauptstadt Kiew gewesen. Dort wurden den örtlichen Behörden zufolge Gebäude beschädigt. Die Rede ist zudem von mindestens einem Toten und 16 Verletzten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.