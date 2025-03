Durch die Trockenheit herrscht hohe Waldbrandgefahr in Deutschland. (imago/A. Friedrichs)

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, gilt in Teilen Brandenburgs und Berlins sowie am Alpenrand in Bayern die zweithöchste Warnstufe. Vielerorts seien die obersten Bodenschichten inzwischen stark ausgetrocknet. Die Behörden bitten Waldbesucher, vorsichtig zu sein und zum Beispiel keine Autos auf trockenem Gras abzustellen.

Im Februar waren in Deutschland durchschnittlich 24 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen - weniger als die Hälfte der üblichen Menge.

