Vorstoß von Finanzminister Klingbeil

Der CSU-Vorsitzende Söder schrieb, Steuererhöhungen seien Gift für die Konjunktur. Der CSU-Obmann im Haushaltsausschuss, Oßner, sagte im Deutschlandfunk, Steuerhöhungen würden nicht die Grundproblematik lösen, dass zu viel Geld ausgegeben werde. Gerade im sozialen Bereich gebe es eine "schiere Kostenexplosion".
Bundesfinanzminister Klingbeil hatte mit Blick auf drohende Haushaltslücken gesagt, gerade Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen müssten sich fragen, welchen Beitrag sie zu mehr Gerechtigkeit leisteten.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.