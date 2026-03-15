Paralympics
Anja Wicker holt Silber im Langlauf - insgesamt vierte Medaille

Bei den Paralympischen Spielen in Italien hat Anja Wicker Silber im Langlauf über die 20 Kilometer gewonnen.

    Die Para-Langläuferin Anja Wicker während eines Rennens in der sitzenden Klasse.
    Anja Wicker hat bei den Winter-Paralympics in Italien vier Medaillen gewonnen. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)
    Die 34-Jährige wurde in der sitzenden Klasse Zweiter hinter der Südkoreanerin Kim Yunji. Bronze ging an die US-Amerikanerin Oksana Masters. Wicker hatte bereits drei Medaillen im Biathlon gewonnen.
    Die Paralympischen Winterspiele enden heute Abend mit einer Abschlussfeier in Cortina d'Ampezzo.
    Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.