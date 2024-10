Gurpatwant Sing Pannun gilt als Anführer der Separatisten Bewegung der Sikh Religion in Indien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ted Shaffrey)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte einen Mord an dem Oberhaupt der Sikh-Religion, Pannun, beauftragt haben. Die Tat sollte bereits 2023 in New York stattfinden, konnte damals aber durch die US-Behörden verhindert werden. In Indien wird Sikh-Führer Pannun als Terrorist eingestuft.

Bereits im letzten Jahr hatte es einen Mord an einem Sikh-Führer in Kanada gegeben. Der dortige Premierminister Trudeau hatte der indischen Regierung damals vorgeworfen, in den Mord involviert zu sein.

Separatisten der Sikh-Religion wollen einen eigenen unabhängigen Staat in Indien erreichen.

