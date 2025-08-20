Pkw-Maut
Anklage gegen früheren Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat einem Medienbericht zufolge Anklage gegen den früheren Bundesverkehrsminister Scheuer wegen uneidlicher Falschaussage erhoben. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wird Scheuer vorgeworfen, im Oktober 2020 vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Pkw-Maut bewusst wahrheitswidrig ausgesagt zu haben.

    Der frühere Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), war Zeuge vor den Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags. In der Sitzung soll auch noch Verkehrsminister Scheuer befragt werden. Die Opposition wirft Scheuer schwere Fehler bei der gescheiterten Pkw-Maut vor.
    Dem frühere Bundesministerverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wird die Hauptverantwortung für die gescheiterte Pkw-Maut und den damit verbundenen Schaden angelastet. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Scheuer bestätigte der Zeitung die Anklage, wies den Vorwurf aber zurück.
    Im Zentrum steht die Frage, ob Scheuer Verträge mit einer Maut-Firma unterzeichnet hat, obwohl die Gefahr bestand, dass das Projekt vom Europäischen Gerichtshof gestoppt wird. 2019 geschah genau das: Die deutsche Pkw-Maut wurde für rechtswidrig erklärt und scheiterte. Die ursprünglich vorgesehenen Maut-Betreiber erhielten 243 Millionen Euro Schadenersatz vom Bund.
