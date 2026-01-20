Misshandlungsvorwürfe

Justizvollzugsanstalt Gablingen in Bayern (Archivbild) (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Der ehemaligen Leiterin der JVA, ihrer früheren Stellvertreterin sowie einem Mitglied der Sicherungsgruppe des Gefängnisses würden Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung im Amt vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Beschuldigten von Januar 2023 bis Oktober 2024 in insgesamt 131 Fällen Straftaten begangen haben.

102 Häftlinge sollen schikaniert und zum Teil körperlich misshandelt worden seien. So hätten einige in einer Sonderzelle der JVA tagelang völlig nackt auf dem harten Boden liegen müssen. Die drei Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

