Terrorverdacht

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Ihm wird die Vorbereitung eines islamistischen Anschlags in Berlin vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Weitere Anklagepunkte sind Terrorismusfinanzierung und das Verbreiten von Propaganda der Terrororganisation IS. Der 2023 in die Bundesrepublik eingereiste Syrer wurde am 1. November vergangenen Jahres festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Ziel des geplanten Terroranschlags sollen laut Staatsanwaltschaft vor allem Berliner Jüdinnen und Juden sowie andere Nicht-Muslime gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.