Die Behörde teilte mit, dem Beschuldigten werde unter anderem fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie Baugefährdung vorgeworfen. Er habe verkannt, dass das Gebäude einsturzgefährdet gewesen sei und akuter Handlungsbedarf bestanden habe. Der Mann bestreitet laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe.
Im August 2024 war in dem Fachwerkhaus ein Stockwerk eingebrochen. Zwei Menschen starben, sieben Menschen waren stundenlang unter Trümmern begraben.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.