Kröv
Anklage gegen Statiker wegen Hoteleinsturz erhoben

Zwei Jahre nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen den Statiker erhoben.

    Blick auf das teilweise eingestürzte Hotel. Man sieht das Dach eines Fachwerkhauses. Davor liegen Trümmer aus Dach-Teilen und Latten.
    Die Staatsanwaltschaft Trier hat wegen des Hoteleinsturzes in Kröv vor zwei Jahren Anklage gegen den Statiker erhoben. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)
    Die Behörde teilte mit, dem Beschuldigten werde unter anderem fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie Baugefährdung vorgeworfen. Er habe verkannt, dass das Gebäude einsturzgefährdet gewesen sei und akuter Handlungsbedarf bestanden habe. Der Mann bestreitet laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe.
    Im August 2024 war in dem Fachwerkhaus ein Stockwerk eingebrochen. Zwei Menschen starben, sieben Menschen waren stundenlang unter Trümmern begraben.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.