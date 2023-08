US-Präsident Donald Trump bei der Rede an seine Anhänger am 6.1.2021. (dpa / Capital Pictures)

Unter anderem wird ihm vorgeworfen, er habe das damalige Ergebnis der Präsidentenwahl kippen wollen. Trump muss sich morgen um 22.00 unserer Zeit vor einem Bundesgericht in der Hauptstadt einfinden.

Am 6. Januar 2021 hatten von Trump aufgestachelte Anhänger das Kapitol gestürmt und versucht, die offizielle Bestätigung des Wahlsiegs des jetzigen Präsidenten Biden im Senat zu verhindern. Damals kamen fünf Menschen ums Leben. Das US-Justizministerium hatte im vergangenen November den Sonderermittler Smith eingesetzt; die Grand Jury in Washington stimmte nun einer Anklage zu. Trump weist jegliche Schuld an der Erstürmung zurück. Sein Wahlkampfteam warf Präsident Biden vor, hinter der Klage zu stehen, um eine erneute Kandidatur Trumps bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr zu behindern.

Es ist bereits die zweite Anklage gegen Trump auf Bundesebene: Ihm wird auch vorgeworfen, streng geheime Regierungskodumente widerrechtlich in seinem Anwesen in Florida gelagert und nicht zurückgegeben zu haben. Im Frühjahr war Trump bereits im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin in New York angeklagt worden - es war damals die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten überhaupt. Im Bundesstaat Georgia wird zudem wegen möglicher Wahlbeeinflussung gegen ihn ermittelt.

