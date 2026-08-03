Kriminalität

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden (Archiv). (picture alliance/dpa/Susann Prautsch)

Der 31-Jährige habe bereits gestanden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden gemeinsam mit. Es geht um die Plattform "Archetyp Market", die als eine der größten kriminellen Handelsplattformen im Darknet galt. Dort seien Drogen wie Kokain, Heroin, Crystal Meth, Fentanyl, Crack sowie Cannabisprodukte und Arzneimittel gehandelt worden. Allein von November 2022 bis zur Abschaltung im Juni 2025 wurden dort laut der Justizbehörden etwa 2,3 Millionen Bestellungen mit einem Umsatzvolumen von rund 330 Millionen Euro getätigt.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.