Pro-iranische Terrorgruppierung

Wie aus amerikanischen Justizunterlagen hervorgeht, gilt der Mann als Kopf einer pro-iranischen Terrorgruppierung. Ihm werden auch Anschläge in London, Paris und Amsterdam zur Last gelegt. Der Iraker soll den Angaben zufolge Anschläge in Europa koordiniert haben.
Das israelische Lokal in der bayerischen Landeshauptstadt war im vergangenen Monat Ziel eines Angriffs gewesen. Damals wurden unter anderem pyrotechnische Gegenstände in das Lokal geworfen. Der Staatsschutz hatte die Ermittlungen übernommen.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.