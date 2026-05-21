Pro-iranische Terrorgruppierung
Anklage in USA gegen mutmaßlichen Terroristen, dem auch Anschlag auf israelisches Lokal in München vorgeworfen wird

Die US-Strafverfolgungsbehörden haben Anklage gegen einen Mann erhoben, dem auch die Beteiligung an einem Anschlag auf ein israelisches Lokal in München vorgeworfen wird.

    Bayern, München: Eine Polizistin steht vor einem israelischen Restaurant, in dem nach einem Angriff zerbrochene Scheiben notdürftig repariert wurden.
    Anklage in den USA nach Angriff auf israelisches Restaurant in München (Peter Kneffel/dpa)
    Wie aus amerikanischen Justizunterlagen hervorgeht, gilt der Mann als Kopf einer pro-iranischen Terrorgruppierung. Ihm werden auch Anschläge in London, Paris und Amsterdam zur Last gelegt. Der Iraker soll den Angaben zufolge Anschläge in Europa koordiniert haben. 
    Das israelische Lokal in der bayerischen Landeshauptstadt war im vergangenen Monat Ziel eines Angriffs gewesen. Damals wurden unter anderem pyrotechnische Gegenstände in das Lokal geworfen. Der Staatsschutz hatte die Ermittlungen übernommen.
    Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.