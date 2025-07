Schwimm-WM in Singapur: Anna Elendt gewinnt Gold über 100 Meter Brust (AP / Vincent Thian)

Die 23-Jährige setzte sich in Singapur in deutscher Rekordzeit von 1:05,19 Minuten durch. Am Vortag hatte Elendt, die in den USA lebt und trainiert, als Siebte nur knapp den Sprung in den Endlauf geschafft. Dort ließ sie die Konkurrenz jedoch hinter sich, unterbot dabei ihre eigene nationale Bestmarke von 1:05,58 Minuten aus dem Jahr 2022 und meldete sich nach schwierigen Jahren eindrucksvoll zurück. Silber ging an 200-m-Olympiasiegerin Kate Douglass aus den USA (1:05,27) vor der Chinesin Tang Qianting (1:05,64).

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es nach der Gold-Medaille von Olympiasieger Lukas Märtens über die 400 m Freistil am Sonntag die zweite Medaille in Singapur.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.