US-Zollpolitik

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Archivbild) (IMAGO / Fotoarena / Allan Calisto)

Trump bezeichnete die Unterredung anschließend in seinem Online-Dienst als "sehr gut" und kündigte ein baldiges Zusammentreffen an. Schwerpunkt der Unterredung seien die Wirtschaft und der Handel gewesen. Die brasilianische Präsidentschaft teilte ihrerseits mit, die beiden Staatschefs hätten 30 Minuten lang in einem "freundlichen Ton" miteinander gesprochen. Lula habe die Aufhebung der Zölle auf brasilianische Produkte sowie von Sanktionen gefordert.

Die US-Regierung hat Zölle in Höhe von 50 Prozent auf brasilianische Erzeugnisse verhängt. Trump hatte diese Maßnahme auch mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen den früheren Staatschef Bolsonaro begründet. Dieser war im September wegen versuchten Staatsstreichs zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 27 Jahren verurteilt worden.

