Ägyptens Präsident Al-Sisi reist in die Türkei. (Francisco Seco / AP / dpa / Francisco Seco)

Das kündigte Präsident Erdogan in Ankara bei einem Besuch des ägyptischen Staatschefs Sisi an. Zudem sollten die Beziehungen in Verteidigung, Handel, Umwelt und Gesundheit verbessert werden, sagte Erdogan. Sisi teilte in einer Erklärung mit, die Länder strebten eine neue Phase der Kooperation an. Beide Politiker unterzeichneten dazu mehrere Abkommen.

Nach einem Jahrzehnt der Spannungen treiben die Regionalmächte damit ihre Annäherung weiter voran. Im vergangenen Jahr beriefen sie wieder Botschafter. Die Türkei will zudem Ägypten bewaffnete Drohnen liefern.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.