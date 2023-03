Naher Osten

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (Archivbild) (Leah Millis / Pool Reuters / AP / dpa / Leah Millis)

Man werde gemeinsam daran arbeiten, damit die Situation nicht eskaliere, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu bei einem Besuch in Kairo. Zudem kündigte er an, die Beziehungen zu Ägypten weiter zu normalisieren. Das sei für die Stabilität und den Frieden in der gesamten Region von Bedeutung. Ein Treffen der Präsidenten Erdogan und al-Sisi befinde sich in Vorbereitung. Im Februar hatte Ägyptens Außenminister Schukri die Türkei nach den verheerenden Erdbeben besucht.

Die Beziehungen zwischen Kairo und Ankara lagen jahrelang auf Eis. Der politische Streit zwischen beiden Ländern war 2013 eskaliert. Damals hatte es in Ägypten einen Militärputsch gegen den gewählten, islamistischen Präsidenten Mursi gegeben. Auch die Botschafter wurden abgezogen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.