Niederlande

Auch die Hände der Skulptur wurden demnach rot angemalt. Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" teilte auf X ein Foto der beschmierten Statue . Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Stadt Amsterdam und die Stiftung wollen Strafanzeige erstatten. "Diese Beschmierung trifft uns erneut mitten ins Herz", sagte Direktor Ronald Leopold. Die Skulptur war schon Anfang Juli mit roter Farbe bemalt worden.

Das Bild steht vor dem früheren Wohnhaus der Familie Frank im Süden der niederländischen Stadt. Die Familie tauchte 1942 unter und lebte gut zwei Jahre im Versteck in einem Hinterhaus. Dort schrieb Anne ihr heute weltberühmtes Tagebuch. Vor genau 80 Jahren, am 4. August 1944, war das Versteck verraten und die Familie von deutschen Nationalsozialisten festgenommen worden. Alle wurden in Konzentrationslager deportiert. Anne starb im Frühjahr 1945 im Alter von 15 Jahren. Nur der Vater Otto überlebte.

