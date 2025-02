Jacqueline van Maarsen, die beste Freundin von Anne Frank, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Wie das Anne-Frank-Haus in Amsterdam mitteilte, starb die Niederländerin im Alter von 96 Jahren. Die Klassenkameradin Anne Franks war die Tochter eines jüdischen Vaters und einer zum Judentum konvertierten Mutter. Dieser gelang es, ihre Töchter 1942 als nichtjüdisch anerkennen zu lassen. So überlebte van Maarsen den Holocaust. Der Großteil der Familie ihres Vaters wurde von den Nationalsozialisten getötet. Van Maarse berichtete unter anderem zusammen mit einer weiteren Freundin Franks in einem Projekt des WDR über die Zeit des Nationalsozialismus.

Das jüdische Mädchen Anne Frank starb im Alter von 15 Jahren im NS-Vernichtungslager Bergen-Belsen. Vorher versteckte es sich mit seiner Familie mehr als zwei Jahre lang in einem Haus in Amsterdam, in dem sich heute das Anne-Frank-Museum befindet. Dort führte sie ihr Tagebuch, das in mehr als 70 Sprachen übersetzt wurde.

