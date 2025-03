US-Regisseur Sean Baker (kniend), Hauptdarstellerin Mikey Madison (vorne rechts) und weitere Mitglieder der Crew feiern die Oscars für "Anora". (AFP / PATRICK T. FALLON)

Insgesamt erhielt das Werk über die turbulente Liaison einer New Yorker Stripperin mit einem russischen Oligarchensohn fünf Oscars. Für ihre Darstellung der Sexarbeiterin in "Anora" ging die Auszeichnung als beste Schauspielerin an Mikey Madison. Den Preis für die beste Regie erhielt Sean Baker für "Anora".

Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Adrien Brody für seine Rolle als jüdischer Architekt in "The Brutalist" mit einem Oscar geehrt.

