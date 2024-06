Für ihr Lebenswerk wurde Anouk Aimée auch mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet. (AFP / SEBASTIEN BERDA)

Das bestätigte ihr Agent der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Aimée spielte in mehr als 50 Filmen mit, unter anderem in "La Dolce Vita" von Federico Fellini. Für ihre Rolle in "Ein Mann und eine Frau" gewann Anouk Aimée 1966 den Golden Globe und wurde für einen Oscar nominiert.

