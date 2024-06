Fußball-EM

Fußball-Europameisterschaft 2024: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (picture alliance / Pressebildagentur ULMER / Markus Ulmer)

Mit einem Sieg kann sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann vorzeitig für das Achtelfinale bei der Heim-EM qualifizieren. Dafür setzt Nagelsmann auf die Startelf, die auch beim 5:1 gegen Schottland zu Spielbeginn auf dem Platz war.

Angeführt wird die DFB-Elf um die beiden Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz wieder von Ilkay Gündogan als Kapitän.

Am Nachmittag hatten in Hamburg Kroatien und Albanien ein 2:2-Unentschieden erzielt. In einer turbulenten Schlussphase traf Klaus Gjasula noch zum Ausgleich für den Außenseiter Albanien. Zuvor war ihm ein Eigentor zum 1:2 unterlaufen. Bundesligaprofi Andrej Kramaric traf zuvor zum 1:1, nachdem Qazim Laçi Albanien in Führung gebracht hatte.

Am Abend treffen in Köln die beiden anderen Mannschaften in Gruppe A, Schottland und die Schweiz, aufeinander.

