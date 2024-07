Nach den Anschlägen auf das Schnellzugnetz der französischen Bahn in Paris fallen viele Züge aus. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. (Denis Charlet / AFP / dpa / Denis Charlet)

Dies könne mit bis zu 20 Jahren Haft geahndet werden. Frankreichs Premierminister Attal sprach von koordinierten Sabotageakten . Geheimdienste und Sicherheitskräfte seien mobilisiert, um die Täter zu finden.

Glasfaser-Kabel in Brand gesetzt

Am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele mit bis zu 300.000 Zuschauern hatten Unbekannte am frühen Morgen an verschiedenen Orten in Frankreich Glasfaser-Kabel in Brand gesetzt, die für die Sicherheit der Züge und die Weichenstellung wichtig sind. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.

Betroffen sind laut SNCF Hochgeschwindigkeitsstrecken, die die Hauptstadt Paris mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden. Der Zugverkehr ist stark beeinträchtigt, zahlreiche Verbindungen fallen aus. Die SNCF geht davon aus, dass der Zugverkehr noch mindestens das Wochenende über beeinträchtigt sein wird.

Sorge vor Imageverlust

Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kaess sagte im Deutschlandfunk , man dürfe nicht vergessen, dass es sich um ein Ferienwochenende handle, an dem viele Menschen in den Urlaub starteten. Viele seien nun gestrandet und kämen nicht weg. Kaess betonte, derzeit könne man nicht sagen, ob es einen Zusammenhang zu den Olympischen Spielen gebe.

Sicher sei, dass die Welt auf Paris schaue. Daher gebe es die Sorge, dass die Bilder von den Bahnhöfen das Image beschädigen könnten. Über die möglichen Täter gebe es bislang nur Spekulationen. Dabei werde aber die These untersucht, ob es sich um Ultra-Linke gehandelt haben könnte - oder ob es eine Einflussnahme aus dem Ausland gegeben habe.

800.000 Reisende betroffen

Nach Angaben der französischen Staatsbahn SNCF sind von den Auswirkungen der Anschläge etwa 800.000 Reisende betroffen. Fahrgäste wurden aufgerufen, ihre Reisen zu verschieben und nicht zu den Bahnhöfen zu kommen.

Die Anschläge haben zudem Auswirkungen auf Zugverbindungen in Richtung Belgien und Großbritannien. Die Deutsche Bahn meldete Verspätungen und Ausfälle auf der Strecke zwischen Stuttgart und Paris.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Abend offiziell eröffnet.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.