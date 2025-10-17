Eine Bombe zerstörte zwei Autos, sein Wohnhaus in einem Vorort von Rom wurde beschädigt. Es gab keine Verletzten. Ranucci, der für den Sender RAI arbeitet, steht sei Jahren unter Polizeischutz. Er sagte, dass er selbst und seine Redaktion zahlreiche Drohungen erhalten hätten. Die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen.
Ministerpräsidentin Meloni verurteilte die Tat als Akt der Einschüchterung. Freiheit und Unabhängigkeit der Berichterstattung seien grundlegende Werte der Demokratie, die man weiterhin verteidigen werde.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.