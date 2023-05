Anschlagsopfer: Sachar Prilepin (Archivbild von 2017). (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa)

Er war demnach mit seinem Fahrer in einem Auto in der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau unterwegs, als ein am Fahrzeug angebrachter Sprengsatz detonierte. Wie staatliche Nachrichtenagenturen berichten, wurde der Fahrer getötet; Prilepin wurde offenbar schwer verletzt. Über den oder die Täter ist noch nichts bekannt.

Der 47-jährige Nationalist unterstützt Staatschef Putin und den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zwischenzeitlich soll er selbst in der Ukraine gekämpft haben. Die EU setzte ihn auf ihre Sanktionsliste. In Deutschland ist der Autor unter anderem für sein 2012 übersetztes Buch "Sankya" bekannt.

