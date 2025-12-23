Zuvor sei ein Sprengsatz gezündet worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Bislang hat keine Gruppe sich zu dem Anschlag bekannt. Premierminister Shehbaz sprach von Terrorismus. Der Anschlag ereignete sich in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die bisher von militanten Angriffen relativ verschont geblieben ist. In der Grenzregion zu Afghanistan leben islamistische Milizen der Taliban, die seit Jahren Krieg gegen den pakistanischen Staat führen.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.