Es gebe Tote und Verletzte, schrieb Innenminister Yerlikaya auf der Plattform X. Über Täter und anderer Einzelheiten wurde zunächst nichts mitgeteilt. In Medienberichten ist von Schüssen und einer Explosion sowie von einer Geiselnahme die Rede. Mitarbeiter des Unternehmens am Stadtrand von Ankara seien in Sicherheit gebracht worden. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Kampfflugzeuge und Drohnen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.