Die Niederlassung der Bank of America in Paris (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Jean-Baptiste Quentin)

Nach Angaben der Ermittler wurde ein Verdächtiger gefasst, als er in der Nacht zum Samstag einen Sprengsatz vor dem Gebäude im Zentrum der französischen Hauptstadt niederlegte. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Der selbstgebaute Sprengsatz bestand aus einem mutmaßlich mit Treibstoff gefüllten Fünf-Liter-Kanister sowie einem Feuerwerkskörper als Zünder. Bei einem Verhör sagte der Festgenommene nach Angaben der Ermittlungsbehörden aus, er sei über den Onlinedienst Snapchat angeworben worden, den Anschlag gegen Zahlung von 600 Euro zu verüben.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.