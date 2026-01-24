Dabei kamen sieben Menschen ums Leben, weitere 25 Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach zündete der Attentäter eine Sprengstoffweste. Auf der Feier sollen sich laut der Nachrichtenagentur Reuters Mitglieder einer Initiative befunden haben, die sich gegen militanten Islamismus einsetzt. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Nähe der afghanischen Grenze. Über die Täter ist bislang nichts bekannt.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.