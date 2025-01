New Orleans

Fahrzeug rast in Menschenmenge – zehn Tote

In den USA ist im Zentrum der Stadt New Orleans ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast. Dabei starben mindestens zehn Personen. Der Fahrer wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die Bürgermeisterin spricht von einem Terroranschlag.