Polizisten überwältigen den mutmaßlichen Attentäter. (AP / dpa / Kyodo news)

Der Regierungschef blieb laut Medienberichten ebenso unverletzt wie Umstehende. Kishida hatte in der Stadt Wakayama im Freien eine Wahlkampf-Rede gehalten, als offenbar eine Rauchbombe in seine Richtung geworfen wurde und detonierte. Der Premierminister sei unverzüglich in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Polizisten einen Mann überwältigen und abführen.

Der Vorfall erinnert an den tödlichen Anschlag auf Kishidas Vorgänger Abe im Juli vergangenen Jahres. Dieser war ebenfalls während einer Wahlkampfrede auf offener Straße von einem Attentäter erschossen worden.

