Österreich

Anschlagspläne auf Taylor-Swift-Konzert in Wien: zwei Festnahmen, Veranstaltungen abgesagt

Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Österreich fallen Konzerte der US-Musikerin Taylor Swift in der Hauptstadt Wien aus. Man haben keine andere Wahl, als die drei geplanten Veranstaltungen zur Sicherheit aller abzusagen, teilte der Konzertveranstalter am Abend mit.

08.08.2024