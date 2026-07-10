Kampfsportevent am Weißen Haus in Washington (Archivbild) (AP Photo / Mark Schiefelbein)

Wie mehrere Nachrichtenagenturen schreiben, sollen sie geplant haben, die Veranstaltung in Washington mit Drohnen und Scharfschützen anzugreifen. Den Männern drohe eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Konkret wollten die Verdächtigen nach Angaben des Justizministeriums mit Sprengstoff bestückte Drohnen rund um das Event einsetzen, um eine Evakuierung zu erzwingen. Im Anschluss sollten Scharfschützen Ziele in der Menschenmenge ins Visier nehmen.

Die Kampfsportveranstaltung am Weißen Haus war in den USA umstritten. Offiziell wurde diese nicht mit Trumps Geburtstag begründet, sondern mit den Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.