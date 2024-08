Symbolbild zur Illustration des Themas (imago / Jochen Tack)

Ein Sprecher des Neuruppiner Landgerichts in Brandenburg sagte, in der nichtöffentlichen Hauptverhandlung hätten sich die Vorwürfe der Generalstaatsanwaltschaft im Wesentlichen bestätigt. Der angeklagte Tschetschene habe sich mit einem Komplizen dazu verabredet, einen Lkw zu beschaffen und damit auf dem Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen möglichst viele Menschen zu töten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 15-jährige Komplize wurde bereits vor Wochen vom Landgericht Köln verurteilt. Die beiden Jugendlichen waren Ende vergangenen Jahres festgenommen worden.

