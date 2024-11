Israels Ministerpräsident Netanjahu (Ohad Zwigenberg / Pool AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Zuvor hatte das Sicherheitskabinett in Jerusalem über eine Feuerpause beraten. Die Vereinbarung, über die bereits seit Wochen verhandelt wird, sieht Medienberichten zufolge eine 60-tägige Waffenruhe vor. In dieser Zeit soll sich das israelische Militär aus dem Südlibanon zurückziehen, während die terroristische Hisbollah-Miliz ihre Stützpunkte an der Grenze zu Israel räumt. Das Gebiet soll anschließend von der libanesischen Armee kontrolliert werden.

Heute griffen die israelische Streitkräfte in großem Umfang wieder Ziele in Beirut an. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens sieben Menschen getötet und 37 weitere verletzt. Die israelische Armee teilte mit, es seien ein Luftabwehrzentrum, Kommando- und Geheimdienstzentren sowie Munitionslager der Terrororganisation attackiert worden.

