Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden 2021 rund 18.700 Patientinnen und Patienten wegen der Demenzerkrankung stationär behandelt. Dies seien 82 Prozent mehr gewesen als 20 Jahre zuvor. Die Zahl der Menschen, die an Alzheimer gestorben seien, habe sich in diesem Zeitraum fast verdoppelt.

Nach Angaben der Statistiker ist der Anstieg der Zahlen auch auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen.