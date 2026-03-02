Polizeiliche Kriminalstatistik

Kindesmissbrauch in NRW und Hessen gestiegen. (Getty Images / Catherine Falls Commercial)

Wie das Innenministerium in Düsseldorf bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik mitteilte, nahm die Zahl im Vergleich zu 2024 um 2,7 Prozent auf 4.500 Fälle zu. Im Bereich Kinderpornografie sei sie um rund neun Prozent gestiegen. Im Sechsjahresvergleich hätten sich die Fallzahlen sogar verdoppelt. Die Aufklärungsquote für sexuellen Missbrauch von Kindern liege bei 83 Prozent. Innenminister Reul, CDU, sagte, die Anstiege seien besorgniserregend – wenn auch teilweise erklärbar. Ein Grund seien intensivere Ermittlungen mit mehr Personal.

Für Hessen weist die Kriminalstatistik bei sexuellen Missbrauchsdelikten gegen Kinder einen Anstieg von 24,5 Prozent aus, wie Innenminister Poseck, ebenfalls CDU, in Wiesbaden mitteilte. Eine verstärkte Sensibilisierung für das Thema habe zu gesteigerter Anzeigenbereitschaft geführt, hieß es. 2025 habe es mehr als 1.600 Durchsuchungen in Hessen gegeben.

