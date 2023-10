Antarktis-Konferenz/ Drei weitere Meeresschutzgebiete geplant

Im australischen Hobart beraten ab Montag mehrere Staaten erneut über eine Ausweitung des Meerschutzes in der Antarktis. Bei der Jahrestagung der Kommission CCAMLR sollen drei große Gebiete zu Schutzgebieten erklärt werden. Sie liegen in der Ostantarktis, im Weddellmeer und in den Gewässern der Antarktischen Halbinsel.

15.10.2023