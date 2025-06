Der Anteil der Erwerbstätigen in Teilzeit ist hoch. (IMAGO / Sylvio Dittrich)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, arbeiten in Deutschland 29 Prozent der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren in Teilzeit. Nur in den Niederlanden und in Österreich ist dieser Anteil höher. Besonders Frauen haben oft keinen Vollzeitjob, wobei der Geschlechterunterschied in Deutschland über dem EU-Durchschnitt liegt.

Vor allem wegen der hohen Teilzeitquote in Deutschland ist die geleistete Wochenarbeitszeit aller Erwerbstätigen deutlich niedriger als im europäischen Vergleich. Sie lag im vergangenen Jahr bei 34,8 Stunden pro Woche - in der EU waren es 37,1 Stunden.

Zugleich verzeichnet Deutschland einen Rekordwert bei der Beschäftigung. 77 Prozent der 15- bis 64-Jährigen waren erwerbstätig - in der gesamten EU lag die Erwerbstätigenquote bei 71 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.